Нацагентство по туризму обратилось к белорусам, находящимся на Ближнем Востоке

Национальное агентство по туризму обратилось к белорусам, находящимся на Ближнем Востоке в связи с обострением обстановки.
Нацгантство дало гражданам Беларуси рекомендации. В частности, рекомендуется находиться в безопасном месте. Речь идет про гостиницу или же иное укрытие. Без крайней необходимости не стоит покидать помещение.
Белорусам следует неукоснительно соблюдать требования местных властей, администрации отеля. Стоит избегать мест массового скопления людей, районов боевых действий, военных и стратегических объектов. В агентстве не советуют снимать видео взрывов, ударов, так как подобное может создать угрозу личной безопасности.
Гражданам рекомендовано быть постоянно на связи с близкими и родственниками, сообщать про свое местонахождение и состояние. Кроме того, необходимо следить за официальными сообщениями местных властей и не распространять недостоверную информацию.
