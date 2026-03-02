Сутки не могла родить: ветеринары спасли бульдога по кличке Соня

На Шелопугинскую ветстанцию привезли французского бульдога по кличке Соня. Собака уже сутки не могла родить самостоятельно. Ветврачи провели экстренную операцию, которая длилась больше двух часов. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональное правительство, жизнь Сони удалось спасти.