Сутки не могла родить: ветеринары спасли бульдога по кличке Соня

На Шелопугинскую ветстанцию привезли французского бульдога по кличке Соня. Собака уже сутки не могла родить самостоятельно. Ветврачи провели экстренную операцию, которая длилась больше двух часов. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональное правительство, жизнь Сони удалось спасти.
— У французских бульдогов часто возникают сложности с естественными родами из-за анатомии. У щенков крупная голова, а у матери узкий таз, — поясняют в агентстве.
В таких случаях кесарево сечение становится необходимой мерой, но его назначают только по рекомендации врача, а не как стандартную процедуру для всех собак этой породы.
