МИД Катара заявил, что удары Ирана не останутся без ответа

Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари заявил, что Иран должен понести ответственность за нападение на объекты гражданской инфраструктуры королевства. Об этом сообщает агентство Iraqi News Agency.

Источник: Reuters

«Иранские атаки, которые были перехвачены, нацеливались на гражданскую инфраструктуру, и такая атака не может остаться без ответа», — цитирует агентство слова аль-Ансари. Дипломат подтвердил, что в настоящее время Доха не поддерживает дипломатические контакты с Тегераном.

Ранее представители семи государств, включая Катар, США, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Иорданию, Кувейт и ОАЭ, подписали совместное заявление с осуждением действий Ирана. В документе подчеркивается, что удары наносились по суверенным территориям нескольких стран, включая территорию самого Катара, подвергая опасности гражданское население и разрушая гражданскую инфраструктуру.

По данным катарских властей, атаки на королевство были успешно перехвачены, жертв и разрушений удалось избежать. Министерство внутренних дел Катара сообщило, что предварительная оценка не зафиксировала повреждений в жилых районах. Однако целью ударов стала критическая инфраструктура, включая аэропорт Дохи.

Эскалация конфликта произошла после совместных ударов США и Израиля по Ирану, которые привели к гибели духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи. В ответ Иран нанес удары по целям в нескольких странах Персидского залива, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар.

