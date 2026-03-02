МИД Катара заявил, что удары Ирана не останутся без ответа

«Иранские атаки, которые были перехвачены, нацеливались на гражданскую инфраструктуру, и такая атака не может остаться без ответа», — цитирует агентство слова аль-Ансари. Дипломат подтвердил, что в настоящее время Доха не поддерживает дипломатические контакты с Тегераном.