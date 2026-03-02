Группа губернаторского контроля посетила Милютинский район Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий посетил социальные объекты Милютинского района. Точками рабочей поездки стали школы, больница и строящиеся объекты водоснабжения. Итоги проверки опубликованы на сайте донского правительства.
В Маньково-Березовской средней школе три года назад в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» здесь открыли центр образования «Точка роста», а в 2024 году школа стала участником федерального проекта «Цифровая образовательная среда».
В 2025 году по региональной госпрограмме «Развитие образования» здание школы было капитально отремонтировано. На обновление кровли, фасада, системы отопления и внутреннюю отделку израсходовано 20 млн рублей.
— В процессе выполнения работ существовал риск нарушения сроков контракта, но благодаря своевременно принятым мерам и контролю объект был сдан вовремя, — отметил Дмитрий Водолацкий.
Теперь должны решить вопрос с переоборудованием школьного пищеблока.
В ЦРБ, обслуживающей около 11 тысяч человек, в прошлом году приобрели около 100 единиц медоборудования для реабилитации пациентов. Деньги были выделены из федерального и областного бюджетов.
— В перечень приобретенного вошло оборудование для медицинской реабилитации пациентов после тяжелой травмы или инсульта, участников СВО, поддержания функций организма. Это позволит значительно улучшить качество жизни пациентов. В перспективе на базе ЦРБ будет открыто реабилитационное отделение, — рассказал Дмитрий Водолацкий.
Также группа губернаторского контроля проверила ход строительства станции водоподготовки в станице Милютинской. Проект реализуется в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий»: на реконструкцию сетей в трех населенных пунктах выделено 1,6 млрд рублей. Строительная готовность объекта составляет 48%, выполнить работы должны в течение трех лет.
Кроме того, Дмитрий Водолацкий посетил Милютинскую среднюю школу, оснащенную для новых предметов «ОБЗР и Труд», и принял участие в заседании совета «Движения первых».
