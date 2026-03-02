Роспотребнадзор назвал 16 районов Омской области, опасных из-за клещей

Управление Роспотребнадзора по Омской области предупредило граждан о сохраняющейся угрозе клещевого вирусного энцефалита. Ведомство назвало и конкретные 16 районов, где эта угроза особенно явная.
По данным управления, эпидемическое неблагополучие по клещевому энцефалиту поддерживается наличием активных природных очагов на территории таких районов, как Большереченский, Большеуковский, Горьковский, Знаменский, Колосовский, Крутинский, Муромцевский, Нижнеомский, Омский, Саргатский, Седельниковский, Тарский, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишимский районы и сам Омск.
В ведомстве напомнили, что к заражению энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.
В группе риска при этом люди, которые посещают природные биотопы или живут на эндемичных территориях. Заразиться можно при присасывании зараженного клеща.
Самая эффективная мера защиты это специфическая профилактика, то есть прививки. Прививку лучше делать заранее, чтобы организм успел выработать иммунитет до начала активности вредителей. Первичный курс вакцинации это три прививки. Интервал между первой и второй составляет от одного до семи месяцев, в зависимости от вакцины. Третья прививка делается через год после второй. После курса первичной вакцинации ревакцинацию делают каждые три года.
