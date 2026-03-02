Роспотребнадзор назвал 16 районов Омской области, опасных из-за клещей

Самая эффективная мера защиты это специфическая профилактика, то есть прививки. Прививку лучше делать заранее, чтобы организм успел выработать иммунитет до начала активности вредителей. Первичный курс вакцинации это три прививки. Интервал между первой и второй составляет от одного до семи месяцев, в зависимости от вакцины. Третья прививка делается через год после второй. После курса первичной вакцинации ревакцинацию делают каждые три года.