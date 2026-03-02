Оперблок лазерной микрохирургии глаза заработал в минской больнице

Новые операционные, которые оснащены высокотехнологичным оборудованием для лечения различных офтальмологических заболеваний, расположены в здании по улице Клумова, 5А. В указанном корпусе также находятся детское офтальмологическое консультативно-диагностическое отделение микрохирургии и взрослое отделение лазерной микрохирургии.
В главном корпусе 10-й городской клинической больницы по улице Уборевича, 73 специалисты принимают взрослых пациентов, которые нуждаются в лазерной микрохирургии.
Глава комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич сказал:
— В здании этого амбулаторного центра сосредоточены уникальные технологии, необходимые здравоохранению всей страны. Здесь, например, реализуют программы по реабилитации детей с косоглазием. Мощности центра позволяют закрывать потребности не только столицы, но и всей республики.
Заведующий отделением лазерной микрохирургии 10-й городской клинической больницы Игорь Заборовский заметил, что каждый год специалисты отделения лазерной микрохирургии проводят примерно 20 000 операций. Планируется, что примерно более половины указанного объема возьмет на себя новый оперблок.
Несмотря на то, что новый операционный блок был закреплен за взрослым отделением, операции будут выполнять и детям.