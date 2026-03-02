Оперблок лазерной микрохирургии глаза заработал в минской больнице

— В здании этого амбулаторного центра сосредоточены уникальные технологии, необходимые здравоохранению всей страны. Здесь, например, реализуют программы по реабилитации детей с косоглазием. Мощности центра позволяют закрывать потребности не только столицы, но и всей республики.