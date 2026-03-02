Греция направляет на Кипр два фрегата и два истребителя F-16

Об этом сообщает портал In-Cyprus со ссылкой на главу Минобороны Греции Никоса Дендиаса.
«В рамках развёртывания сил и средств на Кипре будет размещена пара истребителей F-16 для усиления противовоздушной обороны Республики», — говорится в материале.
Греция также направит в Восточное Средиземноморье фрегаты Kimon и Kentauros.
Ранее на базе британских ВВС Акротири на Кипре прозвучали сирены тревоги, в небо были подняты истребители.
В международном аэропорту Пафоса была объявлена срочная эвакуация.
Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис сообщил о перехвате двух беспилотников, направлявшихся в строну базы британских ВВС Акротири.