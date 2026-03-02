Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Греция направляет на Кипр два фрегата и два истребителя F-16

Греция направляет на Кипр два фрегата и два истребителя F-16 на фоне попыток атаковать базу британских ВВС Акротири на острове.

Источник: AP 2024

Об этом сообщает портал In-Cyprus со ссылкой на главу Минобороны Греции Никоса Дендиаса.

«В рамках развёртывания сил и средств на Кипре будет размещена пара истребителей F-16 для усиления противовоздушной обороны Республики», — говорится в материале.

Греция также направит в Восточное Средиземноморье фрегаты Kimon и Kentauros.

Ранее на базе британских ВВС Акротири на Кипре прозвучали сирены тревоги, в небо были подняты истребители.

В международном аэропорту Пафоса была объявлена срочная эвакуация.

Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис сообщил о перехвате двух беспилотников, направлявшихся в строну базы британских ВВС Акротири.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше