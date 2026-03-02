«За рулем была я!»: Гульназ Асаева вышла на связь после произошедшей с ней аварии

Она также подтвердила, что именно она находилась за рулем автомобиля в момент аварии, которая произошла 28 февраля. По словам Асаевой, она не справилась с управлением из-за сложных погодных условий, вылетела на встречную полосу и ничего не могла сделать, чтобы избежать столкновения. Исполнительница пообещала позже выйти на связь и подробнее рассказать о случившемся.