«За рулем была я!»: Гульназ Асаева вышла на связь после произошедшей с ней аварии

Башкирская певица Гульназ Асаева вышла на связь после произошедшего с ней ДТП. Она обратилась к СМИ с просьбой прекратить распространять непроверенную информацию и заявила, что запланированный на 4 марта концерт в Уфе не состоится, поскольку сама артистка и ее коллектив пока не в состоянии выступать.
Она также подтвердила, что именно она находилась за рулем автомобиля в момент аварии, которая произошла 28 февраля. По словам Асаевой, она не справилась с управлением из-за сложных погодных условий, вылетела на встречную полосу и ничего не могла сделать, чтобы избежать столкновения. Исполнительница пообещала позже выйти на связь и подробнее рассказать о случившемся.
— С пострадавшей стороной мы на связи! — отметила певица.
Напомним, ДТП произошло на 14-м километре дороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы. Столкнулись Hyundai Solaris и JAС. В машине вместе с Гульназ находились музыканты и танцоры. Четверо человек признаны пострадавшими, двое из них получили серьезные травмы. Саму певицу после аварии доставили в больницу для обследования.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.