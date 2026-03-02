Омских дорожников обязали выпустить в Иртыш более 183 тысяч мальков ценных рыб

Первомайский районный суд города Омска обязал дорожников выпустить в Иртыш более 183 тысяч мальков ценных пород рыб. Соответствующий иск подала природоохранная прокуратура.
Ответчиками по делу выступили АО «Омскавтодор» и БУ Омской области «Тевризское ДРСУ». Как выяснила прокурорская проверка, в ходе содержания и эксплуатации ледовых переправ на Иртыше дорожники не выполнили требования Верхнеобского территориального управления Росрыболовства. В частности, на протяжении трех последних лет, начиная с 2023 года, эти организации не восполняли биологические ресурсы Иртыша.
В качестве компенсации суд обязал дорожников выпустить в Иртыш более 183 тысяч экземпляров молоди ценных пород рыб. В частности, солидарно АО «Омскавтодор» и БУ Омской области «Тевризское ДРСУ» должны запустить в реку 5 082 малька осетра сибирского, 120 592 молоди стерляди, 5 951 нельму и 52 010 мальков муксуна.
Провести зарыбление акватории организации должны до 10 октября 2026 года. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
