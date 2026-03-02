Омских дорожников обязали выпустить в Иртыш более 183 тысяч мальков ценных рыб

Ответчиками по делу выступили АО «Омскавтодор» и БУ Омской области «Тевризское ДРСУ». Как выяснила прокурорская проверка, в ходе содержания и эксплуатации ледовых переправ на Иртыше дорожники не выполнили требования Верхнеобского территориального управления Росрыболовства. В частности, на протяжении трех последних лет, начиная с 2023 года, эти организации не восполняли биологические ресурсы Иртыша.