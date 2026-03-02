Ричмонд
В Гродно 16-летний подросток попал в реанимацию после сальто на вечеринке

В Гродно 16-летний подросток продемонстрировал сальто и попал в реанимацию.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 28 февраля, вечер в компании сверстников обернулся трагедией для 16-летнего гродненца. Подростки собрались в квартире друга, где организовали застолье с алкогольными напитками.

«Желая впечатлить собравшихся, один из них решил сделать сальто. Он взобрался на стол, но при попытке совершить кувырок упал и ударился головой о пол», — сообщили в милиции.

Друзья отвели пострадавшего подростка домой, не сразу осознав серьезность случившегося. За медицинской помощью обратились родители несовершеннолетнего. Житель Гродно был доставлен в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и кровоизлиянием, переломами черепа, носа, верхнечелюстных пазух.

По факту случившегося проводится проверка. Действиям несовершеннолетних, а также их родителей будет дана правовая оценка.