В Перми назвали причины отключения от связи нескольких госучреждений

Временное нарушение связи произошло на прошлой неделе.

Источник: Комсомольская правда

На прошлой неделе стало известно о временном ограничении телефонной связи сразу нескольких госучреждений в Ленинском районе Перми. О временных сбоях связи сообщили Ленинский районный суд и городское управление ЗАГС.

Компания «Ростелеком» причиной аварийной ситуации со связью в районе улиц Горького и Ленина назвала несогласованные работы сторонней организации. Строительная бригада проводила несанкционированные работы, в результате которых повредила линии связи.

«Ростелеком» установил виновника и передал данные в администрацию Перми. Специалисты компании работают над полным восстановлением телефонной сети.