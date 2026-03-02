В Перми назвали причины отключения от связи нескольких госучреждений

На прошлой неделе стало известно о временном ограничении телефонной связи сразу нескольких госучреждений в Ленинском районе Перми. О временных сбоях связи сообщили Ленинский районный суд и городское управление ЗАГС.
Компания «Ростелеком» причиной аварийной ситуации со связью в районе улиц Горького и Ленина назвала несогласованные работы сторонней организации. Строительная бригада проводила несанкционированные работы, в результате которых повредила линии связи.
«Ростелеком» установил виновника и передал данные в администрацию Перми. Специалисты компании работают над полным восстановлением телефонной сети.