Более 100 школьников Омска написали олимпиаду по мировой художественной культуре

В Омском педуниверситете провели региональный этап всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре. Участвовало более сотни учеников девятых и одиннадцатых классов со всей области. Об этом сообщило 2 марта минобразования.
«Успех на олимпиаде повышает престиж муниципалитета, образовательного учреждения и, конечно, личный престиж участника: он осознает, что входит в число лучших в регионе», — сказала главный аналитик Регионального информационно-аналитического центра Ирина Сидоренко.
Победители регионального этапа, по традиции, получат дополнительное преимущество при поступлении в высшие учебные заведения. Ребята также станут участниками заключительного тура олимпиады, которая проводится по всей стране.
Ранее «КП-Омск» писала, что студентка из ОмГУ стала единственной в регионе обладательницей стипендии Потанина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Омские чиновники рассказали, какие школы закроют на ремонт в 2026 году.