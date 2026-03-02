Ричмонд
Более 100 школьников Омска написали олимпиаду по мировой художественной культуре

Региональный этап интеллектуальных соревнований организовали в ОмГПУ.

Источник: Комсомольская правда

В Омском педуниверситете провели региональный этап всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре. Участвовало более сотни учеников девятых и одиннадцатых классов со всей области. Об этом сообщило 2 марта минобразования.

«Успех на олимпиаде повышает престиж муниципалитета, образовательного учреждения и, конечно, личный престиж участника: он осознает, что входит в число лучших в регионе», — сказала главный аналитик Регионального информационно-аналитического центра Ирина Сидоренко.

Победители регионального этапа, по традиции, получат дополнительное преимущество при поступлении в высшие учебные заведения. Ребята также станут участниками заключительного тура олимпиады, которая проводится по всей стране.

Ранее «КП-Омск» писала, что студентка из ОмГУ стала единственной в регионе обладательницей стипендии Потанина.

