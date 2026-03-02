Один клик против наркотиков: жители Южного Урала смогут заявить о наркограффити через чат-бот

В Челябинской области заработал новый цифровой инструмент для борьбы с уличной рекламой наркотиков — специализированный чат-бот «СтопГраффити — Челябинская область». Теперь жители региона могут анонимно сообщать о наркограффити и подозрительных интернет-ресурсах прямо в мессенджерах.