Один клик против наркотиков: жители Южного Урала смогут заявить о наркограффити через чат-бот

Власти Челябинской области запустили чат-бот «СтопГраффити» против наркорекламы.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области заработал новый цифровой инструмент для борьбы с уличной рекламой наркотиков — специализированный чат-бот «СтопГраффити — Челябинская область». Теперь жители региона могут анонимно сообщать о наркограффити и подозрительных интернет-ресурсах прямо в мессенджерах.

Проект реализован Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области совместно с областной антинаркотической комиссией и Министерством информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

Цель — повысить эффективность противодействия незаконному обороту наркотиков и вовлечь граждан в борьбу с уличной рекламой запрещенных веществ.

Как работает сервис.

Чат-бот «СтопГраффити — Челябинская область» доступен в мессенджерах Telegram и МАХ. Интерфейс предусматривает четыре ключевых сценария:

— Сообщение о наркограффити. Пользователь может указать точный адрес, прикрепить фото. Информация направляется ответственным лицам управляющих компаний и муниципалитетов для оперативного удаления надписей.

— Жалоба на подозрительные сайты. Ссылки на интернет-ресурсы с запрещенным контентом передаются в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки.

— Профилактические материалы. В боте размещены ссылки на антинаркотические ресурсы, контакты наркологической службы и реабилитационных центров.

— Запись к врачу. Через сервис можно записаться на прием в Челябинскую областную клиническую наркологическую больницу.

Чтобы начать работу, достаточно найти бота по названию «СтопГраффити — Челябинская область» в МАХ или ввести в Telegram @stop_graffiti_74_bot и нажать «Start».