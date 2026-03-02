Ричмонд
В Ростовской области назвали виды рака, которыми чаще всего болеют в регионе

Медики советуют жителям Дона проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области назвали несколько видов рака, которыми чаще всего болеют жители региона. Информацию медиков ранее публиковали на сайте «КП — Ростов-на-Дону».

У мужчин чаще всего диагностировали онкологические заболевания предстательной железы, легких и кожи. У женщин — рак молочной железы, а также онкологические заболевания кожи и тела матки.

Речь идет о данных за 2024 год, данные за 2025 год от минздрава Ростовской области или Национального медицинского исследовательского центра онкологии пока не поступали.

Медики напоминают: на ранних стадиях большинство видов рака в 90% случаев излечимы. При этом на первой и второй стадиях заболевания не проявляются. Выявить новообразования помогают профилактические осмотры и обследования, диспансеризация.

