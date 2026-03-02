Ричмонд
Эксперт раскрыл, как Иран может заставить США пойти на переговоры

Иран может атаковать базы Пентагона, чтобы уничтожить американские запасы ракет и таким образом склонить США к переговорам. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт полагает, что дальнейшее развитие военного противостояния между Тегераном и Вашингтоном зависит от количества пусковых установок и баллистических ракет у Ирана. Собеседник NEWS.ru уточнил, что если иранские военные продолжат массированные удары баллистическим оружием, то смогут истощить запасы ракет, которые имеются в арсенале США. В этом случае Тегеран сможет продолжать атаковать военные объекты американцев и бить по территории Израиля, а у его противников будет нечем отвечать.

«Если будут ощутимые повреждения для Штатов, с одной стороны, это вызовет эскалацию, с другой стороны, стремление американцев вести переговоры», — уточнил Кнутов.

Ранее немецкий политолог Александр Рар допустил, что на стороне США и Израиля в противостоянии с Ираном могут выступить европейские страны, в том числе Великобритания и Франция.

