Эксперт раскрыл, как Иран может заставить США пойти на переговоры

Эксперт полагает, что дальнейшее развитие военного противостояния между Тегераном и Вашингтоном зависит от количества пусковых установок и баллистических ракет у Ирана. Собеседник NEWS.ru уточнил, что если иранские военные продолжат массированные удары баллистическим оружием, то смогут истощить запасы ракет, которые имеются в арсенале США. В этом случае Тегеран сможет продолжать атаковать военные объекты американцев и бить по территории Израиля, а у его противников будет нечем отвечать.