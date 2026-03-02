Нарушит вид и культурный слой: омские общественники выступили против строительства сухого фонтана у Омской крепости

«Археологические обследования этой территории проводились и 2022 — 2025 годах и выявили культурный слой с начала 16 века до строительства Новой Омской крепости и далее до настоящего времени. В районе котлована была получена коллекция, связанная с гарнизоном крепости, в том числе с Ширванским полком, проявившим героизм в Бородинском сражении войны 1812 года», — говорится в петиции омского отделения ВООПИК.