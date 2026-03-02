Ричмонд
Нарушит вид и культурный слой: омские общественники выступили против строительства сухого фонтана у Омской крепости

ВООПИК добивается от властей запрета строительства фонтана у Омской крепости.

Источник: Комсомольская правда

Омское отделение Всероссийского общества охраны памятников культуры (ВООПИК) выступило с открытым письмом к федеральным и региональным властям. В петиции общественники добиваются запрета строительства так называемого сухого фонтана у Омской крепости.

В списках адресатов ВООПИК — президент России Владимир Путин, губернатор Омской области Виталий Хоценко, прокурор Омской области Алексей Афанасьев. Как отметили общественники, строительство сухого фонтана в Омской крепости со стороны Тобольских ворот уже ведется, между тем эта стройка вызывает большие вопросы.

Во-первых, общественники поставили под сомнение наличие у проектной документации необходимых экспертиз и попеняли на то, что проект застройки не проходил широкое общественное обсуждение. Также, по мнению членов общества ВООПИК, стройка ведется на территории, представляющий археологический интерес, и многие уникальные артефакты могут быть безвозвратно утеряны.

«Археологические обследования этой территории проводились и 2022 — 2025 годах и выявили культурный слой с начала 16 века до строительства Новой Омской крепости и далее до настоящего времени. В районе котлована была получена коллекция, связанная с гарнизоном крепости, в том числе с Ширванским полком, проявившим героизм в Бородинском сражении войны 1812 года», — говорится в петиции омского отделения ВООПИК.

Третья претензия касается эстетики и истории этого места. Как отмечают общественники, после завершения строительства сухого фонтана панорама Омской крепости значительно изменится. С реки исчезнет вид на Тобольские ворота, а от самих ворот больше не будет виден Иртыш. Таким образом сложившийся ландшафт береговой линии в районе исторического места будет нарушен.

Официальных комментариев на петицию общественников пока не поступало.

