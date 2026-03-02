Грицкевич: показатели марта будут на целый градус выше климатической нормы

«По предварительным прогнозам первая декада марта ожидается выше климатической нормы, но будут наблюдаться температурные колебания между прохладным северо-востоком и югом, юго-западной республики. На предстоящей неделе в ночные часы не исключены морозы до минус 10, но дневные температуры будут находиться в положительных пределах от +1 до +12 градусов», — сообщила собеседница Sputnik.
По словам Грицкевич, в праздничный день 8 Марта по юго-западу не исключено повышение температуры воздуха до +15 градусов. Осадков в виде мокрого снега и снега с дождем будет немного.
«Март — это переходный месяц от зимы к весне с характерным колебанием температур, и если в южных районах переход наблюдается с 23 февраля по 6 марта, то по северу этот переход бывает с 6 по 16 марта. В целом, март этого года ожидается на 1 градус выше климатической нормы, а количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений», — подытожила Грицкевич.