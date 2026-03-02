Грицкевич: показатели марта будут на целый градус выше климатической нормы

«Март — это переходный месяц от зимы к весне с характерным колебанием температур, и если в южных районах переход наблюдается с 23 февраля по 6 марта, то по северу этот переход бывает с 6 по 16 марта. В целом, март этого года ожидается на 1 градус выше климатической нормы, а количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений», — подытожила Грицкевич.