Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин

Он ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

После тяжелой и продолжительной болезни умер министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Умер министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.

Анатолий Никитин родился в 1960 году в Читинской области. Окончил Иркутский политехнический институт по специальности «теплогазоснабжение и вентиляция». После начал работать инженером.

— Он руководил компанией, был председателем совета директоров Мегетского завода металлоконструкций, работал заместителем главы администрации Иркутской области. Занимал должности директора иркутского филиала Росграницы и заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора, — рассказывает Игорь Кобзев.

В правительство региона пришел в 2020 году. Сначала возглавил министерство жилищной политики, энергетики и транспорта, а с 2021 года стал министром жилищной политики и энергетики.

Умер министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин в возрасте 64 лет. Он навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.