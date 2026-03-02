После тяжелой и продолжительной болезни умер министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.
Умер министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.
Анатолий Никитин родился в 1960 году в Читинской области. Окончил Иркутский политехнический институт по специальности «теплогазоснабжение и вентиляция». После начал работать инженером.
— Он руководил компанией, был председателем совета директоров Мегетского завода металлоконструкций, работал заместителем главы администрации Иркутской области. Занимал должности директора иркутского филиала Росграницы и заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора, — рассказывает Игорь Кобзев.
В правительство региона пришел в 2020 году. Сначала возглавил министерство жилищной политики, энергетики и транспорта, а с 2021 года стал министром жилищной политики и энергетики.
Умер министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин в возрасте 64 лет. Он навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.