Нижегородские музыканты рассказали, заменит ли нейросеть композиторов

«ИИ работает в исключительно шаблонном формате: в каждом жанре, движении — вообще во всем он будет делать одинаково, потому что это его прямая задача. Так что человеческий креатив он точно не заместит, и перспектив пока нет. Нейронки не успевают обучаться в том темпе, в котором люди выпускают музыку», — уверен саунд-продюсер Михаил Демин.