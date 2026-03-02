Создан метод анализа формы нейронов мозга для оценки терапии болезни Альцгеймера

«Мы использовали математический аппарат сферических гармоник и моментов Цернике. Эти методы хорошо зарекомендовали себя в инженерных науках для анализа сложных форм. Новизна нашей работы в том, что впервые в мире к микроскопическим изображениям шипиков применили трехмерные математические дескрипторы формы. Гармоники позволяют разложить сложный трехмерный объект на сумму базовых трехмерных форм с определенными коэффициентами, и даже по этим коэффициентам собрать их форму обратно с высокой точностью», — привели в вузе слова программиста лаборатории анализа биомедицинских изображений и данных Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Дарьи Смирновой.