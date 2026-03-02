Губернатор Приамурья попросил Путина помочь с путепроводом в Благовещенске

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов попросил президента РФ Владимира Путина посодействовать строительству путепровода между центральной и северной частями Благовещенска, дав поручение правительству о включении проекта в соответствующий план для финансирования из федерального бюджета.
В понедельник Путин провел встречу с Орловым.
«Я просил бы вас дать поручение правительству включить в шестилетний план благовещенский путепровод. Очень быстро город развивается, этот путепровод свяжет между собой центральную и северную части города. В северной части сегодня очень активно строится жилье, школа с бассейном и многое другое, 47 тысяч человек там будет жить. Поэтому, если вы такое поручение дадите, мы приступим к проектированию и где-то с 2029 года по расчету приступим к его строительству», — сказал Орлов.
По его словам, всего в Амурской области нужно построить семь путепроводов через Транссиб. Это необходимо для безопасности людей и самой железной дороги. Уже возведены три путепровода, четвёртый строится в Белогорске.
«Мы рассчитываем его построить с опережением графика. Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр — ред.) дал поручение правительству деньги “подвинуть” влево. Подрядчик идет с опережением, 30% уже готовность, поэтому мы теоретически в 2027 году построим, может, даже в конце 2026-го, если будет федеральное финансирование», — уточнил Орлов.