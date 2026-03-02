Разозлилась на плач: многодетная мама из Башкирии до смерти избила малолетнюю дочь

Согласно версии следствия, с августа 2024 по февраль 2025 года женщина систематически проявляла жестокость к родившейся в августе девочке. Она должным образом не ухаживала за ней и плохо кормила, игнорировала рекомендации врачей и не обращалась за медицинской помощью, что привело к дефициту веса и задержке развития младенца.