Разозлилась на плач: многодетная мама из Башкирии до смерти избила малолетнюю дочь

Следственный комитет Башкирии завершил расследование уголовного дела против 28-летней жительницы Благовещенска. Как сообщает пресс-служба ведомства, она обвиняется в убийстве малолетней дочери, истязании, причинении вреда здоровью и неисполнении родительских обязанностей.
Согласно версии следствия, с августа 2024 по февраль 2025 года женщина систематически проявляла жестокость к родившейся в августе девочке. Она должным образом не ухаживала за ней и плохо кормила, игнорировала рекомендации врачей и не обращалась за медицинской помощью, что привело к дефициту веса и задержке развития младенца.
— Кроме того, на протяжении полугода мать регулярно применяла к ребенку физическое и моральное насилие, — сообщает СК.
В ноябре 2024 года женщина ударила дочь так, что у нее случился перелом бедренной кости. В 2025-ом, ночью 18 февраля, разозлившись на плач ребенка, она до смерти избила девочку.
Сейчас двое других малолетних детей, воспитывавшихся в семье, находятся под опекой бабушки.
Уголовное дело направлено в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу.
Кроме того, следователь внес представления в администрацию района и отдел полиции о необходимости усилить профилактическую работу с родителями, своевременно выявлять детей, находящихся в социально опасном положении, и привлекать виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
