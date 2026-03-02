В Самарской области «Ласточки» заменят на состав ЭД4М 14 и 15 марта

В Самарской области 14 и 15 марта в связи с производственной необходимостью произойдет замена подвижного состава «Ласточка» на состав ЭД4М. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.
«Изменения коснутся поездов, следующих по маршрутам Самара — Сызрань-1 и Новокуйбышевская — Тольятти», — говорится в сообщении.
14 марта будут изменены составы у поездов № 7141 Самара (07.30) — Сызрань-1 (09.11), № 7142 Сызрань-1 (09.25) — Самара (11.07) и № 7145 Самара (18.30) — Сызрань-1 (20.10).
15 марта изменения затронут поезд № 7142 Сызрань-1 (09.25) — Самара (11.07), а также маршруты № 7124/7123 Новокуйбышевская (17.44) — Тольятти (20.07) и № 7130/7129 Тольятти (20.56) — Новокуйбышевская (23.17).