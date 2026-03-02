В Самаре состоялся Зимний Грушинский фестиваль

Зимний Грушинский фестиваль прошел в Самаре 28 февраля на площадке КРЦ «Звезда». На нем выступали известные исполнители — Павел Пиковский, Роман Ланкин, «Грушинское трио» (Анатолий Головин, Ольга Ермолаева, Александр Исаев), Николай Гринько и другие.
«Впервые на сцену Зимнего Грушинского вышли молодые участники, продолжатели нашей песенной традиции — Николай Осягин, Галина Коптилина, Александр Савченко, Николай Алавердян, Ульяна Рабинович», — рассказали организаторы и отметили, что эти участники получили не меньше аплодисментов, чем именитые коллеги.
В рамках фестиваля прошли два концерта «Сверим наши песни», но и между ними песни не умолкали. Зрители приезжали на фестиваль из других городов, чтобы оказаться среди близких по духу людей.