Примерно три тысячи туристов из Татарстана застряли в ОАЭ

Приблизительно три тысячи граждан Татарстана оказались в затруднительном положении в Объединенных Арабских Эмиратах из-за сложившейся обстановки. Ситуация осложнилась на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, что привело к массовой отмене авиарейсов.
Эскалация напряженности между Израилем, США и Ираном обернулось закрытием воздушного пространства над несколькими ближневосточными странами, включая ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн, Сирию, Иран, Ирак и Израиль. Это решение привело к отмене тысяч авиарейсов, оставив более ста тысяч россиян, находившихся в регионе, без возможности вернуться домой. Среди них — до трех тысяч жителей Татарстана, которые отдыхали в ОАЭ.
Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в ОАЭ могли находиться около 50 тысяч российских туристов, включая тех, кто совершал пересадки в Дубае. В связи с этим, местные власти Дубая уже распорядились, чтобы отели продлевали проживание туристам, чьи рейсы были отменены, и не выселяли их, сохраняя прежние условия бронирования.
Страховщики также продлили действие страховых полисов для российских туристов, находящихся за границей, до момента их фактического возвращения на родину.
Президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов выразил уверенность, что туристы не будут брошены на произвол судьбы.
«Война — это всегда форс-мажор. Все знают свою зону ответственности и делают все для того, чтобы туристов в экстремальной ситуации разместить в гостинице, когда у них закончились брони, и, соответственно, как только все закончится, вывезти их обратно сюда, в Россию», — цитирует эксперта ИА «Татар-информ».
Аэропорт столицы Татарстана 2 марта не досчитался четырех рейсов, направлявшихся в Дубай и Шарджу — по два в каждом направлении. Столько же рейсов не прибыли в Казань по тем же маршрутам, согласно данным онлайн-табло.
Между тем, ситуация в Дубае в целом остается спокойной. Местные жители сообщают, что, несмотря на некоторые отмены мероприятий и временные ограничения, повседневная жизнь продолжается. Городские власти заверяют граждан в надежности системы противовоздушной обороны.
Тем, кто планировал поездки в ОАЭ или через эту страну, рекомендуется проявлять осторожность и следить за обновлениями информации, а в некоторых случаях, возможно, рассмотреть возврат билетов.