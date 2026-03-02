В Светлогорске организуют круглогодичный детский лагерь — Беспрозванных

«Запланировали строительство круглогодичного детского оздоровительного лагеря в Светлогорске. Там смогут отдыхать до 5 тысяч ребят в год», — рассказал глава региона в МАХ и отметил, что стартовавшие Дни Калининградской области в Совфеде — это возможность обозначить приоритеты региона на федеральном уровне и получить поддержку проектов.