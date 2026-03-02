Ричмонд
В Светлогорске организуют круглогодичный детский лагерь — Беспрозванных

Отдыхать ребята там смогут не только летом.

Источник: Комсомольская правда

В Светлогорске организуют круглогодичный детский оздоровительный лагерь. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сказал 2 марта в Совете Федерации, где сейчас проходят Дни Калининградской области.

«Запланировали строительство круглогодичного детского оздоровительного лагеря в Светлогорске. Там смогут отдыхать до 5 тысяч ребят в год», — рассказал глава региона в МАХ и отметил, что стартовавшие Дни Калининградской области в Совфеде — это возможность обозначить приоритеты региона на федеральном уровне и получить поддержку проектов.

В числе представленных проектов, помимо лагеря в Светлогорске, прозвучали: многофункциональный музейный центр, новые школы и детсады.