В Ростовской области увеличат финансирование работ по восстановлению лесов

В 2026 году в Ростовской области продолжатся работы в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». О планах по итогам выездного совещания в Усть-Донецком районе сообщают донские власти.
В прошлом году в регионе проводились работы по увеличению площади лесовосстановления. На эти цели было выделено 113 млн рублей, в итоге смогли высадить лесные культуры на площади более 1,3 тысячи га и дополнительно озеленить еще 700 га, выполняя агротехнический уход.
Также на территории лесничеств ежегодно ведется сбор шишки хвойных пород. Заготовленная шишка перерабатывается для получения семян хвойных пород. На сегодняшний день собрали примерно 3,2 тонны шишки, из них 2,4 тонны — на территории Усть-Донецкого района.
Этой весной в лесных питомниках собираются засеять 17 га, при этом 5 га выделили для хвойных пород. Для развития лесных хозяйств планируют выделить почти 15 млн рублей, эти деньги должны пойти на приобретение 12 единиц техники, необходимых при создании и модернизации лесных питомников.
— В 2026 году запланирована посадка лесных культур на площади 1350 га. На лесовосстановление предусмотрено почти 138 млн рублей. Также отмечу, что начинается подготовка к пожароопасному периоду, поэтому призываем всех, кто трудится или живет рядом с землями лесного фонда, быть очень внимательными, убирать свои территории и сохранять лес от огня, — сказал Сергей Бодряков.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.