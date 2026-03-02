В Ростовской области увеличат финансирование работ по восстановлению лесов

— В 2026 году запланирована посадка лесных культур на площади 1350 га. На лесовосстановление предусмотрено почти 138 млн рублей. Также отмечу, что начинается подготовка к пожароопасному периоду, поэтому призываем всех, кто трудится или живет рядом с землями лесного фонда, быть очень внимательными, убирать свои территории и сохранять лес от огня, — сказал Сергей Бодряков.