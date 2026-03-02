Бренд «Москвич» раскрыл цены новых моделей М70 и М90

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Стартовая цена новых моделей автомобильного бренда «Москвич», производство которых на одноименном заводе ведется с декабря 2025 года, составит с учетом всех спецпредложений 2,7 миллиона рублей для модели М70 и 3,9 миллиона рублей — для М90, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда.
«Бренд “Москвич” объявляет комплектации и цены на новую линейку “М”… Цена с учетом всех выгод и спецпредложений на “Москвич” М70 составляет от 2 689 000 рублей, а на “Москвич” М90 — от 3 855 000 рублей», — говорится в сообщении.
Модель М70 будет представлена на рынке в двух комплектациях: «Драйв» и «Ультра» с турбированными двигателями 1,5 или 2 литра в сочетании с роботизированной либо автоматической коробкой передач. Цена версии «Драйв» начинается от 2,7 миллиона рублей, а «Ультра» — от 3,2 миллиона рублей.
Модель М90 же получит единственную версию «Ультимейт» с двухлитровым двигателем и автоматической коробкой передач, а также с полным приводом, который в дальнейшем появится и у модели М70.
«Старт продаж линейки “М” намечен на начало марта 2026 года. Обе модели по началу будут доступны в 60-и официальных дилерских центрах “Москвич”, — отметили в пресс-службе.