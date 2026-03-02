Бренд «Москвич» раскрыл цены новых моделей М70 и М90

Модель М70 будет представлена на рынке в двух комплектациях: «Драйв» и «Ультра» с турбированными двигателями 1,5 или 2 литра в сочетании с роботизированной либо автоматической коробкой передач. Цена версии «Драйв» начинается от 2,7 миллиона рублей, а «Ультра» — от 3,2 миллиона рублей.