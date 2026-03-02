Ричмонд
Лерчек вместе с новорожденным сыном выписали из роддома

РИА Новости: Лерчек вместе с новорожденным сыном выписали из роддома.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Находящуюся под домашним арестом блогера Валерию Чекалину (Лерчек) вместе с новорождённым сыном выписали из роддома, сообщил РИА Новости источник из её окружения.

«Валерию выписали из клиники, они с малышом хорошо себя чувствуют», — сказал собеседник агентства.

Источник сообщил 26 февраля, что Лерчек родила с помощью кесарева сечения, сын родился здоровый, весит 2,5 кг. В понедельник отец ребенка Луис Сквиччиарини рассказал, что потребовалась экстренная операция при родах, и опубликовал фотографии из роддома.

Валерия Чекалина находится под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.