Стоимость строительства дороги «Орбитальная-2» в Ростове увеличилась на 20%

На строительство трассы «Орбитальная-2» в Ростове планируют потратить 4,2 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Смета строительства четырехполосной автодороги «Орбитальная-2» в Ростове-на-Дону увеличилась до 4,2 млрд рублей. Летом 2025 года проект предварительно оценивался в 3,5 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова, передает Домостройдон.ру.

Финансирование распределено на два года: в 2026 году должны освоить 1,8 млрд рублей, а в 2027 году — 2,4 млрд рублей.

Трасса протяженностью 8,96 км свяжет микрорайоны Суворовский и Северный, пройдет через Ростов и часть Аксайского района. Выход дороги на Ростовское транспортное кольцо должен разгрузить Суворовский микрорайон в часы пик.

Сейчас продолжается подготовка территории. Напомним, в прошлом году губернатор утвердил изъятие земельных участков под прокладку трассы. Минтранс проводит оценку территорий и объектов, после этого собственникам направят соглашения с указанием компенсации.

