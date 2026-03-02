Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 3 марта 2026

Свет частично отключат в Иркутске 3 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 3 марта 2026 года коснется Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, опубликованной в канале «Свет 38», это необходимо для проведения неотложных работ на сетях.

Отключение света в Иркутске 3 марта 2026.

Без электричества останется множество домов, в том числе расположенных на улице Горького, Ленина, Багратиона, Бородина, Мухиной, Гоголя, Рябикова, Игошина и других. Большинству повезет — бригада успеет закончить работы буквально за полчаса. Но есть и те, кому придется провести с ограничениями весь день. Поэтому лучше заранее запастись необходимым, зарядить телефоны.

Более подробная информация об отключении света в Иркутске 3 марта 2026 года представлена в фотокарточках ниже.

Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38».

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что мать отсудила полмиллиона рублей за издевательства над дочерью. Когда Есении было три года, сибирячка обратила внимание на странности поведения ребенка: малышка вдруг стала прятать лицо ладошками, пугалась близкого приближения взрослых. А когда шла в детсад — плакала. Подробности.