Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 3 марта 2026

Отключение света в Иркутске 3 марта 2026 года коснется Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, опубликованной в канале «Свет 38», это необходимо для проведения неотложных работ на сетях.
Без электричества останется множество домов, в том числе расположенных на улице Горького, Ленина, Багратиона, Бородина, Мухиной, Гоголя, Рябикова, Игошина и других. Большинству повезет — бригада успеет закончить работы буквально за полчаса. Но есть и те, кому придется провести с ограничениями весь день. Поэтому лучше заранее запастись необходимым, зарядить телефоны.
Более подробная информация об отключении света в Иркутске 3 марта 2026 года представлена в фотокарточках ниже.
Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38».
