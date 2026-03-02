Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 3 марта 2026

Без электричества останется множество домов, в том числе расположенных на улице Горького, Ленина, Багратиона, Бородина, Мухиной, Гоголя, Рябикова, Игошина и других. Большинству повезет — бригада успеет закончить работы буквально за полчаса. Но есть и те, кому придется провести с ограничениями весь день. Поэтому лучше заранее запастись необходимым, зарядить телефоны.