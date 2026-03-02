Следить за новым законом о вывесках в Волгограде оказалось некому

Однако в Волгограде предприниматели пока не спешат менять рекламные конструкции. И, судя по всему, в ближайшее время саботировать требования ФЗ они будут безнаказанно — как стало известно ИА «Высота 102», следить за соблюдением новых норм в городе-герое пока что попросту некому.
В администрации Волгограда корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что контроль за соблюдением законодательства о рекламных вывесках не является компетенцией мэрии. В городской администрации предположили, что искать запрещенные названия — задача антимонопольного органа. В свою очередь в УФАС заявили, что контроль за реализацией федерального закона в этой сфере осуществляет центральный аппарат антимонопольной службы РФ.
— Пока поручений территориальному управлению не поступало, — прокомментировали в волгоградском УФАС.
В связи с тем, что закон действует всего два дня, отсутствует и правоприменительная практика в этой сфере. В то же время размеры штрафных санкций для бизнеса могут достигать десятков тысяч рублей. Пока такие санкции в Волгограде не применялись.
Тем не менее, не исключено, что в ближайшее время такие прецеденты уже будут. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что волгоградские предприниматели, хотя и прощупывают почву в компаниях, занимающихся изготовлением рекламных конструкций, однако не заваливают производителей заказами. Подробнее о нюансах нового закона — здесь.