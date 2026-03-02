«Кафедральный собор» стал «Островом Канта»: главную достопримечательность Калининграда переименовали

Областное ГАУ «Кафедральный собор» официально сменило название: теперь оно именуется «Остров Канта». Об этом сообщает пресс-служба учреждения в понедельник, 2 марта.
Как отмечено в сообщении, смена вывески — не революция, а всего лишь констатация уже свершившегося факта. В реальности ГАУ управляет не только единичным зданием, отреставрированным в 90-е, а всем комплексом, который включает в себя и сам собор, и расположенные в нём музей и концертный зал с органом, и всю прилегающую территорию.
«Наконец можно смело сказать, что это культурная институция, — отмечено в сообщении. — Институция площадью 12 гектаров. Собор же остаётся туристической меккой и феноменом».
Всё последнее десятилетие редкое сочетание средневековой архитектуры, аутентичной акустики и органа с современными возможностями привлекает внимание и помогает в прямом и переносном смысле растить и благоустраивать культурную среду. Только в 2025 году в соборе состоялось 1 108 концертов и лекций.
С 2020 остров принимает фестивали симфонической музыки под открытым небом. Год назад, с завершением второй волны благоустройства, здесь проходят кинопоказы, выставки и концерты — 111 событий в первый сезон.
«Это уникальное место, — справедливо замечает Григорий Хуциев, директор учреждения. — Ни один филармонический зал в России не находится в стенах XIV века постройки и ни одно здание XIV века не обладает таким инструментом, какой установлен здесь».
Пространство вокруг собора продолжает развиваться: здесь появились уличная библиотека с деревянным амфитеатром, новая детская площадка, малые архитектурные формы. Отдельные проекты выходят даже за пределы Калининграда, как, например, Усадьба пастора в посёлке Веселовка и расположенный там второй музей Иммануила Канта.
Официальный сайт ГАУ «Кафедральный собор» в понедельник, 2 марта, уже предстаёт с новым названием и актуальным логотипом.