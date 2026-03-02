«Кафедральный собор» стал «Островом Канта»: главную достопримечательность Калининграда переименовали

Как отмечено в сообщении, смена вывески — не революция, а всего лишь констатация уже свершившегося факта. В реальности ГАУ управляет не только единичным зданием, отреставрированным в 90-е, а всем комплексом, который включает в себя и сам собор, и расположенные в нём музей и концертный зал с органом, и всю прилегающую территорию.