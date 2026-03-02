Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кафедральный собор» стал «Островом Канта»: главную достопримечательность Калининграда переименовали

Это закономерный итог развития территории.

Источник: Клопс.ru

Областное ГАУ «Кафедральный собор» официально сменило название: теперь оно именуется «Остров Канта». Об этом сообщает пресс-служба учреждения в понедельник, 2 марта.

Как отмечено в сообщении, смена вывески — не революция, а всего лишь констатация уже свершившегося факта. В реальности ГАУ управляет не только единичным зданием, отреставрированным в 90-е, а всем комплексом, который включает в себя и сам собор, и расположенные в нём музей и концертный зал с органом, и всю прилегающую территорию.

«Наконец можно смело сказать, что это культурная институция, — отмечено в сообщении. — Институция площадью 12 гектаров. Собор же остаётся туристической меккой и феноменом».

Всё последнее десятилетие редкое сочетание средневековой архитектуры, аутентичной акустики и органа с современными возможностями привлекает внимание и помогает в прямом и переносном смысле растить и благоустраивать культурную среду. Только в 2025 году в соборе состоялось 1 108 концертов и лекций.

С 2020 остров принимает фестивали симфонической музыки под открытым небом. Год назад, с завершением второй волны благоустройства, здесь проходят кинопоказы, выставки и концерты — 111 событий в первый сезон.

«Это уникальное место, — справедливо замечает Григорий Хуциев, директор учреждения. — Ни один филармонический зал в России не находится в стенах XIV века постройки и ни одно здание XIV века не обладает таким инструментом, какой установлен здесь».

Пространство вокруг собора продолжает развиваться: здесь появились уличная библиотека с деревянным амфитеатром, новая детская площадка, малые архитектурные формы. Отдельные проекты выходят даже за пределы Калининграда, как, например, Усадьба пастора в посёлке Веселовка и расположенный там второй музей Иммануила Канта.

Официальный сайт ГАУ «Кафедральный собор» в понедельник, 2 марта, уже предстаёт с новым названием и актуальным логотипом.