Рособрнадзор приостановил действие лицензии вуза в Дагестане

Рособрнадзор приостановил действие лицензии Дагестанского вуза.

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Рособрнадзор приостановил действие лицензии Дагестанского медицинского стоматологического института и объявил предостережения двум вузам в Санкт-Петербурге, сказано в официальном канале ведомства на платформе Мax.

«Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности НОУ ВО “Дагестанский медицинский стоматологический институт”, — говорится в сообщении.

Кроме того, Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований Санкт-Петербургскому государственному университету телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), а также Санкт-Петербургскому государственному университету аэрокосмического приборостроения (ГУАП).