Рособрнадзор приостановил действие лицензии вуза в Дагестане

Кроме того, Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований Санкт-Петербургскому государственному университету телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), а также Санкт-Петербургскому государственному университету аэрокосмического приборостроения (ГУАП).