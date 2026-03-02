Рособрнадзор приостановил действие лицензии вуза в Дагестане

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Рособрнадзор приостановил действие лицензии Дагестанского медицинского стоматологического института и объявил предостережения двум вузам в Санкт-Петербурге, сказано в официальном канале ведомства на платформе Мax.
«Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности НОУ ВО “Дагестанский медицинский стоматологический институт”, — говорится в сообщении.
Кроме того, Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований Санкт-Петербургскому государственному университету телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), а также Санкт-Петербургскому государственному университету аэрокосмического приборостроения (ГУАП).