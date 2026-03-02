В ГД внесли законопроект об ответственности за «затирание» символов религии

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об административной ответственности для юридических и физических лиц за намеренное «затирание» религиозных символов, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«Вместе с коллегами внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на защиту нашей веры и ценностей. В июле прошлого года вступил в силу инициированный нами закон о защите от искажения религиозных символов при публичных изображениях. И теперь мы делаем следующий шаг, который является неотъемлемой частью предыдущего законодательного решения, предполагающий изменения в КоАП. Административная ответственность устанавливается за намеренное “затирание” религиозных символов как для юридических, так и для физических лиц», — написала Кузнецова в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавила, что депутаты Госдумы последовательно защищают традиционные ценности и религию. По ее словам, за все время работы парламента принято более 150 законов в этой части, в закон «О свободе совести и религиозных объединениях» внесено 38 пакетов поправок.
«Нас поддержали представители всех фракций, коллеги из правительства, Генеральной прокуратуры», — заключила она.