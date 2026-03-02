В Шереметьево назвали расчетное время прибытия рейса из ОАЭ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Расчетное время прилета рейса авиакомпании Etihad Airways в аэропорт «Шереметьево» — 21.36 мск, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта.
Ранее РИА Новости со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Абу-Даби сообщило о вылете первого рейса из ОАЭ в Москву после приостановки полетов на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
«Расчетное время прибытия рейса EY 843 из Абу-Даби 21 час 36 минут», — рассказали в справочной службе.
Узнать больше по теме
Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине
Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.Читать дальше