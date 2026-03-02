Ричмонд
В Шереметьево назвали расчетное время прибытия рейса из ОАЭ

РИА Новости: прилет рейса Etihad из Абу-Даби в Москву ожидается в 21.36 мск.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Расчетное время прилета рейса авиакомпании Etihad Airways в аэропорт «Шереметьево» — 21.36 мск, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта.

Ранее РИА Новости со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Абу-Даби сообщило о вылете первого рейса из ОАЭ в Москву после приостановки полетов на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

«Расчетное время прибытия рейса EY 843 из Абу-Даби 21 час 36 минут», — рассказали в справочной службе.

