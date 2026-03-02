В Университете Иннополис разработали систему бронирования облачных ресурсов

Ведущий программист-математик Передовой инженерной школы Университета Иннополис Замира Холматова отметила, что ключевой особенностью сервиса является простота использования. «Пользователь бронирует необходимые для ИИ-исследований ресурсы в один клик без сложных настроек и глубоких технических знаний, получив при этом мгновенный доступ к программной среде. Для каждой роли предусмотрены определенные наборы возможностей и ограничения по объему доступных ресурсов, но с опцией увеличения лимитов при необходимости», — цитирует ее пресс-служба.