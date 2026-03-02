В Университете Иннополис разработали систему бронирования облачных ресурсов

КАЗАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Передовая инженерная школа (ПИШ) Университета Иннополис разработала систему бронирования облачных ресурсов для ИИ-экспериментов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ИТ-вуза.
«Сервис, созданный командой Передовой инженерной школы, позволяет студентам, преподавателям и сотрудникам IT-вуза зарезервировать вычислительные мощности для работы с искусственным интеллектом, развертывания приложений ИИ и выполнения ресурсоемких исследовательских задач», — говорится в сообщении.
Доступны индивидуальный и групповой форматы бронирования облачных ресурсов.
Ведущий программист-математик Передовой инженерной школы Университета Иннополис Замира Холматова отметила, что ключевой особенностью сервиса является простота использования. «Пользователь бронирует необходимые для ИИ-исследований ресурсы в один клик без сложных настроек и глубоких технических знаний, получив при этом мгновенный доступ к программной среде. Для каждой роли предусмотрены определенные наборы возможностей и ограничения по объему доступных ресурсов, но с опцией увеличения лимитов при необходимости», — цитирует ее пресс-служба.
Холматова подчеркнула, что такая система упрощает студентам и исследователям процесс получения ресурсов и ускоряет проведение экспериментов.
По данным пресс-службы, сейчас системой пользуются 118 человек, которые за время работы сервиса совершили 1,3 тыс. бронирований. Студенты используют сервис для решения учебных задач, а преподаватели применяют инструмент, чтобы обеспечить вычислительными мощностями групповые занятия и проекты.
Отмечается, что рассматривается несколько вариантов развития проекта. «Использование системы на курсах дополнительного профессионального образования, поддержание текущей версии с разработкой нового функционала и созданием SaaS-версии. В случае поддержания текущей версии система останется доступной только внутри Университета Иннополис», — говорится в сообщении.