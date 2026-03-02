38 организаций Ростовской области ограничат цены на социально значимые товары

Напомним, по условиям соглашения, торговые организации могут самостоятельно выбирать из 24 видов товаров те позиции, для которых будут действовать предельно допустимые розничные цены. Среди таких товаров — мясо, птица, рыба, масло, овощи, соль, сахар, крупы и макаронные изделия. Наценка не должна превышать 10% от закупочной цены.