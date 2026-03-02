Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

38 организаций Ростовской области ограничат цены на социально значимые товары

В Ростовской области сдерживают цены на социально значимые товары.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области принимают меры для сдерживания роста цен на социально значимые товары. Об этом говорили 2 марта на оперативном совещании, которое провел губернатор Юрий Слюсарь.

Первый заместитель главы региона Алексей Господарев доложил, что к соглашению о стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары присоединились уже 38 организаций, и эту работу продолжат.

Напомним, по условиям соглашения, торговые организации могут самостоятельно выбирать из 24 видов товаров те позиции, для которых будут действовать предельно допустимые розничные цены. Среди таких товаров — мясо, птица, рыба, масло, овощи, соль, сахар, крупы и макаронные изделия. Наценка не должна превышать 10% от закупочной цены.

За соблюдением условий соглашения и общей ситуацией с ценами следят в областном правительстве и на уровне муниципалитетов. Губернатор также поручил подготовить предложения по обеспечению устойчивости экономики региона.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше