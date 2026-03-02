38 организаций Ростовской области ограничат цены на социально значимые товары

В Ростовской области принимают меры для сдерживания роста цен на социально значимые товары. Об этом говорили 2 марта на оперативном совещании, которое провел губернатор Юрий Слюсарь.
Первый заместитель главы региона Алексей Господарев доложил, что к соглашению о стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары присоединились уже 38 организаций, и эту работу продолжат.
Напомним, по условиям соглашения, торговые организации могут самостоятельно выбирать из 24 видов товаров те позиции, для которых будут действовать предельно допустимые розничные цены. Среди таких товаров — мясо, птица, рыба, масло, овощи, соль, сахар, крупы и макаронные изделия. Наценка не должна превышать 10% от закупочной цены.
За соблюдением условий соглашения и общей ситуацией с ценами следят в областном правительстве и на уровне муниципалитетов. Губернатор также поручил подготовить предложения по обеспечению устойчивости экономики региона.
