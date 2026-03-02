В Молдове нет желающих гнуть спину за нищенские зарплаты: Чтобы хоть немного поднять ВВП, в стране не хватает почти 300 тысяч работников

Исследование по развитию экономики Республика Молдова показало: ключевая проблема — низкая занятость, передает bani.md. Сейчас в стране работают лишь 52% граждан в возрасте 15−64 лет, тогда как в Европейский союз этот показатель достигает 71%. Разница — около 290 тысяч человек.
Эксперты считают, что без вовлечения этих людей в рынок труда ускорить экономический рост невозможно. Даже при повышении производительности эффект будет ограниченным.
Отмечается, чтобы экономика реально росла в ближайшие годы, стране нужно не только модернизировать отрасли, но и вернуть людей на работу. Без этого +51% к ВВП так и останется цифрой на бумаге, уверены специалисты.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Жителей Кишинева терроризируют стаи агрессивных бродячих собак: «Люди просто боятся выходить на улицу, отпускать детей одних, особенно по вечерам!».
25 февраля собаки накинулись на местного жителя, порвали брюки в лохмотья — теперь ему приходится делать уколы от бешенства (далее…).
Риск оползней, жилье вблизи активного строительства или линий электропередач: Почти 9 тысяч кишиневцев живут в «проблемных» домах — в любой момент может случиться трагедия.
В ходе оценки жилищного фонда было выявлено 767 многоэтажек и 363 здания с мансардным этажом (далее…).
Печальный итог правления ректора Политеха, ради третьего срока которого ликвидириют вузы: ТУМ — лидер в Молдове по списыванию среди студентов и на втором месте по покупке дипломных работ.
Такие данные содержатся в исследовании академической честности, проведённом при поддержке Министерства образования и исследований (далее…).