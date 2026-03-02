Жительница Омской области перевела деньги с чужого телефона и получила срок

23-летняя жительница Полтавского района похитила деньги у односельчанки через мобильное приложение. Фигурантка использовала данные соседки при помощи собственного смартфона — неоднократно повторяла операции, переводя средства на карты других людей и тратя их в личных целях. Об этом рассказали 2 марта в ГУ ФССП России по Омской области.
Суд признал женщину виновной в рамках пункта «г» части 3 статьи 158 УК Российской Федерации. Сельчанке назначили наказание в виде лишения свободы условно, постановив взыскать с нее сумму похищенного. Исполнительный документ уже поступил в районное отделение судебных приставов. Там должницу уведомили о возбуждении производства и предупредили о последствиях неуплаты.
Поскольку фигурантка не приступила к погашению задолженности, было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы РФ, а также об аресте имущества и денежных средств. В долг в полном объеме погашен. За несвоевременное исполнение обязательств женщине придется оплатить исполсбор.
Ранее мы рассказали, что в Омске таксист предотвратил хищение 270 тысяч рублей у двух пенсионеров.
