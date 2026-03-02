Страх и ощущение бессилия: уроженка Уфы откровенно рассказала о том, что сейчас происходит в ОАЭ

Уроженка Уфы, бывшая телеведущая Элина Хаирова, отдыхающая с семьей в Дубае, поделилась подробностями происходящего в ОАЭ. Семья приехала в Эмираты 27 февраля, а уже на следующий день в городе начали звучать взрывы.
По словам девушки, в стране глушат интернет — туристам выдали лишь 500 мегабайт бесплатного трафика, чтобы они могли связаться с родными и узнать новости. В отелях постоянно объявляют, чтобы гости не выходили без необходимости и не отправлялись в дальние поездки.
Элина рассказала, что они с мужем и четырехлетней дочерью планировали круиз на лайнере, но капитан перенес отправку на сутки и изменил маршрут. Уже заселившись в каюту, семья не может подняться на верхнюю палубу — доступ туда запрещен.
Она призналась, что отдых совсем не такой, каким его представляли. Вокруг стараются сохранять спокойствие, но, когда слышны отдаленные взрывы, становится страшно. Самое тяжелое — осознание собственного бессилия и ограниченность в пространстве.
Между тем в Минвнешэкономсвязи Башкирии сообщили, что за два дня эскалации за помощью в представительство республики при Торгпредстве России в ОАЭ обратились 25 жителей региона. Министр Маргарита Болычева пояснила, что люди в основном просят помочь с жильем. По предварительным данным, туроператоры помогают туристам продлить аренду отелей или подобрать альтернативу. Ведомство также планирует открыть единый номер ситуационного центра для попавших в трудную ситуацию на Ближнем Востоке.
