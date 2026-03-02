Страх и ощущение бессилия: уроженка Уфы откровенно рассказала о том, что сейчас происходит в ОАЭ

Между тем в Минвнешэкономсвязи Башкирии сообщили, что за два дня эскалации за помощью в представительство республики при Торгпредстве России в ОАЭ обратились 25 жителей региона. Министр Маргарита Болычева пояснила, что люди в основном просят помочь с жильем. По предварительным данным, туроператоры помогают туристам продлить аренду отелей или подобрать альтернативу. Ведомство также планирует открыть единый номер ситуационного центра для попавших в трудную ситуацию на Ближнем Востоке.