Эксперт назвала продукты, которые подарят энергию весной

Нутрициолог Юлия Чернобровкина в разговоре с NEWS.ru объяснила, как скорректировать рацион весной, чтобы избежать сонливости и апатии. Вместо калорийной тяжелой пищи, к которой тянет в холода, она советует сделать ставку на другие продукты.
— Весной важно сместить фокус на продукты, богатые триптофаном и витаминами группы В. Они участвуют в синтезе серотонина и дофамина — наших главных проводников хорошего настроения и энергии. Не менее важен магний, снижающий уровень кортизола, и железо, отвечающее за транспортировку кислорода. Его дефицит ранней весной ощущается особенно остро, вызывая слабость, — пояснила специалист.
Отдельно Чернобровкина обратила внимание на томаты: консервированные или термически обработанные могут быть полезнее безвкусных парниковых аналогов.
