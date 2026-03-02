Эксперт назвала продукты, которые подарят энергию весной

— Весной важно сместить фокус на продукты, богатые триптофаном и витаминами группы В. Они участвуют в синтезе серотонина и дофамина — наших главных проводников хорошего настроения и энергии. Не менее важен магний, снижающий уровень кортизола, и железо, отвечающее за транспортировку кислорода. Его дефицит ранней весной ощущается особенно остро, вызывая слабость, — пояснила специалист.