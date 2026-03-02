В Калининградской области проснулись клещи

В Калининградской области после холодной зимы проснулись и повылезали из укрытий клещи. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
«У весны есть и свои минусы: в связи с продолжительной теплой погодой в регионе быстро выходят из анабиоза и активизируются клещи», — говорится в сообщении под фото клеща на густой собачьей шерсти.
Жителей региона просят быть осторожными, осматривать себя и своих питомцев, пользоваться средствами защиты.