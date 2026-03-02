Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области проснулись клещи

Паразиты уже цепляются к собакам.

В Калининградской области после холодной зимы проснулись и повылезали из укрытий клещи. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«У весны есть и свои минусы: в связи с продолжительной теплой погодой в регионе быстро выходят из анабиоза и активизируются клещи», — говорится в сообщении под фото клеща на густой собачьей шерсти.

Жителей региона просят быть осторожными, осматривать себя и своих питомцев, пользоваться средствами защиты.