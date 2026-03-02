Учёные в древней могиле нашли игру из бараньих костей

Всё началось в древней Месопотамии в IV тысячелетии до н.э. По словам донских учёных, именно там люди придумали первую настольную игру с полем и фигурками. Позже путешественники и переселенцы принесли эту игру на Кавказ, а оттуда она добралась до степей возле реки Дон.