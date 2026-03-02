Учёные в древней могиле нашли игру из бараньих костей

Эту игру люди использовали ещё за тысячи лет до нашей эры, через игровое поле определяя судьбу человека у порога смерти. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Откуда пришла игра
Всё началось в древней Месопотамии в IV тысячелетии до н.э. По словам донских учёных, именно там люди придумали первую настольную игру с полем и фигурками. Позже путешественники и переселенцы принесли эту игру на Кавказ, а оттуда она добралась до степей возле реки Дон.
«Мигранты урукской культуры, проникнув на Северный Кавказ, принесли с собой месопотамские доски или “кожаные скатерти” с “прорисованными полями” и фишками для игры. Вскоре игра оказалась в степях Восточной Европы. А затем стала известна в степях бассейна Нижнего Дона», — пришли к выводу археологи.
В Аксайском районе Ростовской области археолог Вера Ларенок в одном из погребений, где лежал человек, похороненный по древнему обычаю на правом боку, нашла целый набор для игры.
У изголовья стояли два остроконечных кувшина, два кремнёвых камня и каменный грузик. Перед лицом покойника лежала кожаная игровая доска. Она была разделена на две части с перемычкой посередине, на которой стояла фигурка человека на подставке.
На доске нашли больше 50 костяных фишек полукруглой формы. Их сделали из костей овец или баранов.
Путь души
Старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат исторических наук Леонид Ильюков воссоздал правила этой игры. Он полагает, что игровой набор — это далёкий предшественник будущих шахмат.
По мнению учёного, это было не просто развлечением. Он считает, что древние люди верили, что игра помогала определить судьбу человека после смерти.
Игровое поле как бы символизировало жизненный путь, а броски фишек показывали, что ждёт душу в загробном мире. Подобные верования были и у древних египтян, которые рисовали сцены игр на стенах гробниц.
«Завершение игры протекало на малом поле. Кроме нескольких простых фишек, присутствовал шар, сложенный из двух полусферических фишек. Вероятно, с его появлением и “перекатыванием” в сторону усопшего совершался переход в мир иной», — написал учёный.
Самое северное погребение
В Ростовской области археологи регулярно находят древние захоронения. В 2025 году сотрудники археологического общества «Наследие» осуществляли раскопки в хуторе Городище. Работы велись на федеральном памятнике «Пятьдесят шесть курганов». В ходе экспедиции было открыто редкое захоронение античного периода, относящееся к первой четверти III века до нашей эры.
Покойный (вероятно, мужчина) был уложен в прямоугольную могилу головой в сторону юго-востока. Сопроводительный инвентарь включал две позднегераклейские амфоры, столовую амфору, кубок и кувшин. На одной из амфор сохранилось древнее клеймо с данными о производителе тары. Особую ценность представляет кувшин с растительным орнаментом — аналогов ему в этом регионе ранее не находили.
Конструкция могилы также примечательна: по углам ямы были вкопаны четыре деревянных столба. Археологи полагают, что они служили опорой для деревянного саркофага, что указывает на высокий социальный статус умершего. Как отметил начальник экспедиции Николай Лисин, это погребение является самым северным из всех, найденных в пределах этого памятника.