В Ростове меняется расписание двух пригородных автобусов

Что касается маршрута № 170, связывающего садовое товарищество «Гайдары» и Ростов, то с 2 мая для него вводится скорректированная схема движения. Как пояснили в АТП «Донское», автобусы больше не будут заезжать в микрорайоны Ореховая роща и Ясная Поляна (на улицы Сосновую и Московскую), поскольку эти участки отсутствуют в официальном паспорте маршрута. С 3 марта заезд в эти населенные пункты будет осуществлять автобус № 112Б, движение которого возобновляется.