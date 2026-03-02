В Ростове меняется расписание двух пригородных автобусов

Министерство транспорта Ростовской области проинформировало о корректировке движения автобусов на пригородных маршрутах № 112Б и № 170. Изменения вступают в силу со 2 и 3 марта.
С 3 марта для пассажиров возобновляет работу автобус № 112Б. Транспорт будет курсировать по следующему расписанию:
— Отправление от начального пункта: 07:00, 09:30, 12:00, 14:30, 17:00.
— Прибытие на площадь Космонавтов: 08:00, 10:30, 13:00, 16:00, 18:00.
На пути следования автобус будет делать остановки на площади Королева, возле торгового центра «Ашан», а также в районе садоводства «Исток».
Маршрут следования № 112Б пройдет по улицам: Лелюшенко, Армянской, проспектам Королева и Космонавтов, а также улицам Орбитальной, Беляева, Хорошей. Кроме того, автобус проследует через поселки Верхнетемерницкий (ул. Обсерваторная) и Темерницкий (ул. Сосновая и Московская), а также по дороге 60К-59.
Что касается маршрута № 170, связывающего садовое товарищество «Гайдары» и Ростов, то с 2 мая для него вводится скорректированная схема движения. Как пояснили в АТП «Донское», автобусы больше не будут заезжать в микрорайоны Ореховая роща и Ясная Поляна (на улицы Сосновую и Московскую), поскольку эти участки отсутствуют в официальном паспорте маршрута. С 3 марта заезд в эти населенные пункты будет осуществлять автобус № 112Б, движение которого возобновляется.
