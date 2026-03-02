У 19-летнего жителя Ростовской области конфисковали машину за пьяное вождение

Решение вынесли в Волгодонском районном суде. Наказание утвердили в рамках уголовной статьи (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ), так как молодого человека уже привлекали к ответственности по административной статье за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования.