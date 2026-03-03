Туристка из Сочи рассказала о жизни в воюющем Дубае

«Было похоже на работу ПВО — в Сочи они тоже слышны. Сначала два хлопка, потом в небе появился дым. Вечером и ночью звуки повторялись. Власти призывали эвакуироваться в укрытия, но как бежать с ребенком с 33 этажа? Было очень страшно», — вспоминает женщина.