Туристка из Сочи рассказала о жизни в воюющем Дубае

Туристка из Сочи Ульяна Скрябина с семимесячным ребенком не может вылететь из ОАЭ из-за военного конфликта между США, Израилем и Ираном. Женщина рассказала «КП»-Кубань, что происходит в Дубае 2 марта.
Ульяна прилетела в Эмираты 24 февраля вместе с друзьями. В день атаки, 28 февраля, она была на пляже и услышала взрывы.
«Было похоже на работу ПВО — в Сочи они тоже слышны. Сначала два хлопка, потом в небе появился дым. Вечером и ночью звуки повторялись. Власти призывали эвакуироваться в укрытия, но как бежать с ребенком с 33 этажа? Было очень страшно», — вспоминает женщина.
Сейчас паники нет, но город изменился. По словам Ульяны, многие уехали, машин стало меньше. Закрыты школы, парки, туристические места, приостановлены стройки. Местные жители скупают продукты про запас. Сама туристка из номера не выходит и не знает, насколько опустели магазины.
Ульяна живет в отеле, который предоставила авиакомпания после отмены рейсов. Дома в Сочи ее ждут муж и второй ребенок.