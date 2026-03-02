Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму разрешили рыбачить на набережных

В Ялте и Феодосии сняли сезонный запрет на рыбалку на набережных с 1 марта.

Источник: Комсомольская правда

С воскресенье, 1 марта, на набережных Ялты и Феодосии сняли сезонный запрет на рыбалку. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Запрет на рыбалку в акватории Черного моря действовал с ноября. Такое решение приняли из-за зимовальных ям. Речь идет о местах массового скопления рыбы в холодный период. В морях такие участки находятся у берегов. Было запрещено ловить рыбу, моллюсков и других водных животных ближе, чем в 100 метрах от берега.

В Ялте ограничения распространялись на акватории грузового и пассажирского портов, участок вдоль набережной имени Ленина до устья реки Водопадная, включая акваторию порта «Артек». В Феодосии было запрещено рыбачить в одноименном заливе от центрального причала до причала у мыса Чумка. Ограничения также распространялись на участки от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый, а также от мыса Меганом до мыса Пещерный.

В настоящее время рыбалка в этих местах разрешена. Однако с 1 апреля в Крыму начнется общий нерестовый запрет. Ограничения будут действовать до 31 мая.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше