В Крыму разрешили рыбачить на набережных

В Ялте ограничения распространялись на акватории грузового и пассажирского портов, участок вдоль набережной имени Ленина до устья реки Водопадная, включая акваторию порта «Артек». В Феодосии было запрещено рыбачить в одноименном заливе от центрального причала до причала у мыса Чумка. Ограничения также распространялись на участки от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый, а также от мыса Меганом до мыса Пещерный.