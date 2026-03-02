В Крыму разрешили рыбачить на набережных

С воскресенье, 1 марта, на набережных Ялты и Феодосии сняли сезонный запрет на рыбалку. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
Запрет на рыбалку в акватории Черного моря действовал с ноября. Такое решение приняли из-за зимовальных ям. Речь идет о местах массового скопления рыбы в холодный период. В морях такие участки находятся у берегов. Было запрещено ловить рыбу, моллюсков и других водных животных ближе, чем в 100 метрах от берега.
В Ялте ограничения распространялись на акватории грузового и пассажирского портов, участок вдоль набережной имени Ленина до устья реки Водопадная, включая акваторию порта «Артек». В Феодосии было запрещено рыбачить в одноименном заливе от центрального причала до причала у мыса Чумка. Ограничения также распространялись на участки от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый, а также от мыса Меганом до мыса Пещерный.
В настоящее время рыбалка в этих местах разрешена. Однако с 1 апреля в Крыму начнется общий нерестовый запрет. Ограничения будут действовать до 31 мая.