«Некоторые пермяки отказываются даже от туров на май»: туроператоры о ситуации в ОАЭ

ПЕРМЬ, 2 марта, ФедералПресс. Начавшийся конфликт между Ираном и Израилем повлиял на туристическую отрасль на Аравийском полуострове. В беседе с «ФедералПресс» представители туроператоров рассказали о ситуации, в которой оказались сейчас отдыхающие в ОАЭ пермяки.

Источник: Getty Images via Unsplash+

«Пермские туристы, которые сейчас находятся в ОАЭ, продолжают отдыхать и спокойно ожидают вывозной рейс в своих отелях. Сегодня, например, улетел первый рейс национальной авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways из Абу-Даби», — отметила основательница одного из турагентств Перми Ольга Пряхина.

В то же время, добавила она, есть «туристы, кто подвержен панике, и отказываются от рейсов».

«Некоторые отказываются даже от туров, запланированных на май. Кто-то боится и в Египет лететь. Но таких, благо, немного», — пояснила Пряхина.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в крупнейших городах ОАЭ была напряженная обстановка после массированного удара со стороны Ирана. Это произошло на фоне ракетно-дроновой атаки по военным объектам США и Израиля в регионе 28 февраля.

При этом часть российских туристов, находящихся на отдыхе в Эмиратах, рассказали об отмене рейсов и закрытом небе. В тоже время туристы отмечали, что курортная жизнь полностью не остановилась.

