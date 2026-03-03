«Некоторые пермяки отказываются даже от туров на май»: туроператоры о ситуации в ОАЭ

«Пермские туристы, которые сейчас находятся в ОАЭ, продолжают отдыхать и спокойно ожидают вывозной рейс в своих отелях. Сегодня, например, улетел первый рейс национальной авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways из Абу-Даби», — отметила основательница одного из турагентств Перми Ольга Пряхина.
В то же время, добавила она, есть «туристы, кто подвержен панике, и отказываются от рейсов».
«Некоторые отказываются даже от туров, запланированных на май. Кто-то боится и в Египет лететь. Но таких, благо, немного», — пояснила Пряхина.
При этом часть российских туристов, находящихся на отдыхе в Эмиратах, рассказали об отмене рейсов и закрытом небе. В тоже время туристы отмечали, что курортная жизнь полностью не остановилась.