Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 2 марта 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 2 марта 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Хегсет: операция США против Ирана не будет бесконечной

Источник: Reuters

Операция США против Ирана не будет бесконечной и не пойдет по сценарию с Ираком, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции.

Бизнесмена Умара Джабраилова нашли мертвым в Москве

Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов совершил самоубийство в Москве. По сообщениям СМИ, ранее он неоднократно предпринимал попытки суицида.

Трамп заявил о «большом разочаровании» Стармером из-за Ирана

США очень разочарованы изначальным нежеланием премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера давать разрешение Вашингтону на использование совместной базы в Индийском океане для ударов по Ирану. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью британской газете The Daily Telegraph.

Причастный к теракту на Крымском мосту получил пожизненное

Администратор SIM-бокса, причастный к регистрации аккаунта в WhatsApp* организатора теракта на Крымском мосту, осужден пожизненно, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Иранские дроны атаковали крупнейший НПЗ Saudi Aramco

Иранские дроны Shahed-136 атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре. В результате атаки на НПЗ начался пожар. Позднее агентство Reuters сообщало, что деятельность НПЗ была временно остановлена.

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше