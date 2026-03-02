Главные новости к вечеру 2 марта 2026 года

Хегсет: операция США против Ирана не будет бесконечной
Бизнесмена Умара Джабраилова нашли мертвым в Москве
Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов совершил самоубийство в Москве. По сообщениям СМИ, ранее он неоднократно предпринимал попытки суицида.
Трамп заявил о «большом разочаровании» Стармером из-за Ирана
США очень разочарованы изначальным нежеланием премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера давать разрешение Вашингтону на использование совместной базы в Индийском океане для ударов по Ирану. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью британской газете The Daily Telegraph.
Причастный к теракту на Крымском мосту получил пожизненное
Администратор SIM-бокса, причастный к регистрации аккаунта в WhatsApp* организатора теракта на Крымском мосту, осужден пожизненно, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
Иранские дроны атаковали крупнейший НПЗ Saudi Aramco
Иранские дроны Shahed-136 атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре. В результате атаки на НПЗ начался пожар. Позднее агентство Reuters сообщало, что деятельность НПЗ была временно остановлена.
*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.